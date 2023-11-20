Москва, 20 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента Минприроды Алексей Яковлев задержан в Москве в связи с обстоятельствами его работы в челябинском национальном парке «Таганай». Сообщение об этом опубликовано 20 ноября в Telegram-канале министерства.

Кадр из видео Заместитель директора департамента Минприроды Алексей Яковлев

Задержание и его последствия

В настоящее время Яковлев занимает должность заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды. Директором нацпарка «Таганай» он был в период с 2010 по 2021 год.

«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — говорится в сообщении Минприроды.

Задержание бывшего руководителя никак не повлияет на работу парка, на «туристов и туризм», заявили ТАСС в дирекции национального парка.

В Минприроды не планируют увольнять Яковлева исходя из принципа презумпции невиновности, закреплённого в Конституции РФ. Об этом в министерстве сообщили «РИА Новости».

Что известно об Алексее Яковлеве

Алексей Яковлев родился в 1975 году в городе Златоусте Челябинской области, в 2003 году окончил Челябинский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит».

Национальный парк «Таганай», созданный в 1991 году возле Златоуста, Яковлев возглавил в июле 2010 года. Вскоре он прошёл стажировку в национальных парках США в составе российской делегации.

Предшественника Яковлева Сергея Братухина в 2009 году арестовали за мошенничество с использованием служебного положения. Суд взыскал с него более 1,6 млн рублей. Братухин начислял зарплату сотрудникам парка, которых в действительности не было, и присваивал её себе.

В 2013 году Яковлев попал в ДТП вместе с женой Людмилой. Женщина погибла, он остался в живых.

В 2016 году Алексей Яковлев возглавил Экологический совет Челябинской области. Он стал одним из главных проектировщиков национального парка «Зигальга». Нацпарк был создан в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» и стал четвёртой по счёту федеральной особо охраняемой природной территорией в регионе. Ранее этот статус получили нацпарки «Таганай» и «Зюраткуль», а также Ильменский заповедник.

Один из самых посещаемых национальных парков России

С деятельностью Яковлева связывали успехи в развитии нацпарка «Таганай», образованного вокруг Таганайского горного узла. В узел входят несколько хребтов, основной из которых — Большой Таганай — очень популярен у туристов.

Ирина Юрина ИА REGNUM

За период руководства Яковлева число посетителей парка увеличилось с 35 тыс. до 234 тыс. человек в год. «Таганай» вошёл в число наиболее посещаемых российских парков. С подачи бывшего директора в парке появились новые туристические маршруты и экологические тропы.