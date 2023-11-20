Вашингтон, 20 ноября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. У ВСУ нет никаких шансов выстоять против России и её военно-промышленного комплекса. Об этом заявил американский эксперт по международной политике Фарид Закария в эфире канала CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Он указал на то, что в России производят все виды оружия: от боеприпасов до беспилотников. У России более развитая экономика и больше населения, это даёт преимущество, отметил эксперт.

Закария подчеркнул, что без военной и финансовой помощи Запада Вооружённые силы Украины обречены на поражение.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker указала на то, что жители Украины не хотят воевать за свою страну и только желают уехать из неё. Журналистка призналась, что её шокировали данные о стремлении огромного количества молодых украинцев сбежать из страны, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. По её словам, в начале конфликта на Украине наблюдался всплеск поддержки ВСУ обществом, однако по ходу его затягивания и на фоне отсутствия военных успехов он прекратился.

Всё выглядит так, будто большая часть Украины считает, что их страна не стоит того, чтобы за нее бороться, а после открытия границы для них действующей американской администрацией многие молодые люди предпочли уехать, а не воевать, отметила обозреватель.

Американский журнал Military Watch сообщил, что военнослужащие украинской армии стали всё чаще дезертировать на фоне провалов в зоне боевых действий. По словам авторов статьи, на снижение морального духа бойцов ВСУ также влияет перенаправление Западом оружия в Израиль на фоне обострения ближневосточного конфликта.