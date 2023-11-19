Вашингтон, 19 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Жители Украины не хотят воевать за свою страну и только желают уехать из неё. Такое мнение 18 ноября высказала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker.

TASS/ EPA/SEDAT SUNA

Журналистка призналась, что её шокировали данные о стремлении огромного количества молодых украинцев сбежать из страны, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.

«Если украинцы не хотят участвовать в… [военном конфликте]… то почему мы должны платить за это?» — задалась вопросом Шоуолтер.

По её словам, в начале конфликта на Украине наблюдался всплеск поддержки ВСУ обществом, однако по ходу его затягивания и на фоне отсутствия военных успехов он прекратился.

Всё выглядит так, будто большая часть Украины считает, что их страна не стоит того, чтобы за нее бороться, а после открытия границы для них действующей американской администрацией многие молодые люди предпочли уехать, а не воевать, отметила обозреватель.

«То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за «страна». Может быть, она действительно является частью России, как говорят русские», — добавила Шоуолтер.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября британская вещательная корпорация «Би-би-си» сообщила, что киевские власти поймали 21 113 человек, которые пытались сбежать от мобилизации в ряды ВСУ. Все эти мужчины пытались покинуть страну, переплывая реки, а кто-то из них убегал ночью. При этом примерно 20 тысячам мужчин всё же удалось сбежать и нелегально пересечь границы соседних стран — Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии.

С начала СВО украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, которые с тех пор не один раз продлевали. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за пределы страны.