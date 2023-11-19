Вашингтон, 19 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии стали всё чаще дезертировать на фоне провалов в зоне боевых действий. Об этом 18 ноября написал американский журнал Military Watch.

РИА Новости

«Дезертирство украинских военнослужащих продолжает расти, а моральный дух, по имеющимся данным, подорван из-за провала многомесячного летнего наступления на российские позиции, огромного количества потерь, неспособности новых западных вооружений переломить ход конфликта», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, также на снижение морального духа бойцов ВСУ влияет перенаправление Западом оружия в Израиль на фоне обострения ближневосточного конфликта.

Военное командование украинских войск посылает новобранцев в зону тяжёлых боестолкновений без необходимой подготовки, что приводит к их быстрой сдаче в плен российским военным, из-за чего более опытные военнослужащие ВСУ расстреливают беглецов для предотвращения дальнейшего дезертирства, отметили обозреватели.

«В связи с сокращением поставок на Украину [оружия] всё больше аналитиков приходят к выводу о том, что поражение Киева практически неминуемо и может окончательно произойти в 2024 году», — заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф заявил в бундестаге, что Запад потерпел поражение на Украине. Он уточнил, что Киев не смог добиться успеха, даже используя поставленную ему Западом военную технику.

Французский журналист Сильви Кауфманн указала на «идеальный шторм» на Украине. Она пояснила, что так называется серьёзный кризис, который вызвали несколько неблагоприятных факторов. В числе последних журналист отметила военные неудачи украинской армии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что ситуация на поле боя для Киева оказалась сложнее, чем они ожидали. Он также рассказал о наступлении Вооружённых сил России и окружении Авдеевки и добавил, что Москва не намерена идти на уступки. При этом Столтенберг призвал НАТО не допустить победы России, так как это принесёт альянсу вред.