Вашингтон, 20 ноября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий. Об этом написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что условия урегулирования конфликта будут продиктованы Киеву не только США, но и Россией, как и несколько лет назад в случае с Крымом.

Обозреватель указал на то, что для Украины конец будет весьма печальным. Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму, а также получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины, уточнил Питер ван Бурен.

По его мнению, Украина будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО, США подставили это государство так же, как они это сделали и с другими странами, которым они обещали поддержку «до победного конца». Киев ожидает такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на то, что мировое общественное мнение признало успех России в украинском конфликте после 18 месяцев лжи и пропаганды. Таким образом Филиппо прокомментировал статью с заголовком «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России», которую ранее опубликовала американская газета The Wall Street Journal. По словам французского политика, даже такая солидная американская газета отвернулась от Украины. Филиппо также призвал к прекращению оказания военной и финансовой помощи главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы остановить «бойню».

Американский профессор Джон Миршаймер17 ноября заявил, что Киеву стоит смириться с потерей территорий, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта с Россией. По его мнению, в случае продолжения боевых действий киевский режим может потерять другие территории, включая Харьков и Одессу.