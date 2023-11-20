СМИ: Израиль и ХАМАС близки к соглашению о трёхдневном прекращении огня
Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС в ближайшее время могут достичь договорённости о трёхдневном прекращении огня и освобождении полусотни заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на аналогическое количество палестинских пленных. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, ХАМАС готово освободить столько заложников, сколько палестинских женщин и детей будет отпущено из израильских тюрем. Кроме того, палестинская сторона намерена добиться разрешения на поставки в сектор Газа определённого количества топлива для генераторов под наблюдением ООН.
Как передавало ИА Регнум, 18 ноября издание The Washington Post сообщило, что США, Израиль и ХАМАС достигли предварительных договорённостей о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение заложников. Источник напомнил, что на данный момент в плену в секторе Газа удерживают 239 человек.
При этом в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии каких-либо договорённостей с ХАМАС об освобождении заложников. Также Нетаньяху пообещал, что власти сразу же сообщат, если будет достигнуто какое-либо соглашение по этому поводу.