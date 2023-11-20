Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС в ближайшее время могут достичь договорённости о трёхдневном прекращении огня и освобождении полусотни заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на аналогическое количество палестинских пленных. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации источника, ХАМАС готово освободить столько заложников, сколько палестинских женщин и детей будет отпущено из израильских тюрем. Кроме того, палестинская сторона намерена добиться разрешения на поставки в сектор Газа определённого количества топлива для генераторов под наблюдением ООН.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября издание The Washington Post сообщило, что США, Израиль и ХАМАС достигли предварительных договорённостей о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение заложников. Источник напомнил, что на данный момент в плену в секторе Газа удерживают 239 человек.

При этом в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии каких-либо договорённостей с ХАМАС об освобождении заложников. Также Нетаньяху пообещал, что власти сразу же сообщат, если будет достигнуто какое-либо соглашение по этому поводу.