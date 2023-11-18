Тель-Авив, Израиль, 18 ноября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС не достигли каких-либо договорённостей об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций, и я хочу пояснить: к настоящему моменту договорённости нет», — сказал глава израильского кабмина на пресс-конференции 18 ноября.

При этом Нетаньяху пообещал, что власти сразу же сообщат, если будут достигнуты какие-либо соглашения об освобождении заложников.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что премьер-министр Израиля отказался от сделки по освобождению заложников, согласованной Соединёнными Штатами Америки с палестинским движением ХАМАС. По словам Херша, ХАМАС настаивало на пятидневном прекращении огня в обмен на освобождение 71 заложника, что было немедленно отвергнуто Нетаньяху.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви со своей стороны заявил, что именно ХАМАС по своей инициативе прекратило любые переговоры с Тель-Авивом по вопросу освобождения заложников. Он отметил, что Израиль рассчитывает на освобождение сразу всех удерживаемых в секторе Газа заложников.