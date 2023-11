Рамалла , 20 ноября, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал LBC со ссылкой на информационный офис анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Отмечается, что в числе погибших оказались более 5,5 тысячи детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, боевые действия привели к ранению свыше 30 тысяч человек. Более 75% из них — это женщины и дети.

Также отмечается, что под завалами, которые образовались в результате ударов израильских войск, пропали более 6 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей и женщин. Власти Газы добавили, что при авиаударе военно-воздушных сил по одному из жилых домов в палестинском анклаве погиб 41 член одной семьи.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала уникальным конфликт в Газе, поскольку жители анклава оказались в ловушке из-за введённой Израилем блокады и не имеют возможности оставить опасную территорию. Она отметила, что у местных жителей нет ни доступа к воде, ни продуктов питания.

Газета The New York Times написала, что Армия обороны Израиля готовит операцию по зачистке на севере сектора Газа, а после представит отдельную инициативу по активизации военных действий на юге анклава. В свою очередь газета The Washington Post сообщила, что США, Израиль и радикальное движение ХАМАС якобы достигли предварительного согласования о пятидневной паузе в боях в Газе.

В Белом доме заявили, что таких договорённостей не было.