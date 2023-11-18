Каир, 18 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Конфликт в секторе Газа стал уникальным, поскольку жители палестинского анклава оказались в ловушке из-за блокады Израиля и не могут покинуть опасную территорию, чтобы спастись, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Она вновь отметила, что у людей, которые находятся в Газе, нет ни доступа к воде, ни продуктов питания. Рассел подчеркнула, что стороны конфликта должны обеспечить безопасность таких гражданских объектов, как школы и больницы, где мирные жители ищут убежища.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ уточнила, что с начала конфликта в анклаве погибли более 4,7 тыс. детей. Она пообещала вернуться в сектор через несколько недель.

В Египте автомобиль, в котором ехала Рассел, попал в ДТП. Из-за этого она прервала поездку в Израиль, где намеревалась встретиться с семьями похищенных детей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) объявил, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли уже 27 журналистов, в том числе 22 репортёра из Палестины. При этом ещё восемь сотрудников прессы получили ранения, а девять других были задержаны или пропали без вести.

17 ноября генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар заявил, что ситуация с массовой гибелью журналистов в секторе Газа за непродолжительный срокносит беспрецедентный характер и наводит ужас.