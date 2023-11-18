Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Операцию по зачистке на севере сектора Газа намерена проводить в течение нескольких недель Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 18 ноября сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Израиль проинформировал американских чиновников, что планирует несколько недель проводить операцию по зачистке на севере Газы. Затем ЦАХАЛ подготовит отдельную инициативу по активизации военных действий на юге анклава, где, как утверждается, скрываются лидеры движения ХАМАС.

В свою очередь, американская сторона предлагает Израилю тщательнее планировать военные операции, чтобы уменьшить количество жертв среди мирного населения. Кроме того, чиновники в США начали активнее выражать сомнения в эффективности действий израильских спецслужб и армии, так как не видят прогресса в освобождении заложников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ расширяет военные действия в секторе Газа. В частности, уточняется, что проводится операция в районах Зайтуна и Джабалии в городе Газе для нанесения ударов по боевикам движения ХАМАС и инфраструктуре организации.

ЦАХАЛ отмечает, что в ходе столкновений ликвидировано множество террористов, а израильские войска нанесли удары по большому количеству террористических объектов, включая подземную инфраструктуру.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла удар по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа. По информации телеканала Al Jazeera, погибли около 200 человек. Учебное заведение находится под патронатом Ближневосточного агентства ООН и предназначено для помощи беженцам.

Кроме того, ЦАХАЛ ведёт бои возле больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. 18 ноября военные дали учреждению час на эвакуацию, хотя за такой короткий период времени невозможно эвакуировать тысячи людей, учитывая, что больница постоянно подвергается бомбардировкам.