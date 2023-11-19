Белгород, 19 ноября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Три частных домовладения, по предварительным данным, получили повреждения в результате обстрела посёлка Ровеньки в Белгородской области украинскими войсками, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. По словам, главы региона, в повреждённых домах выбило окна, а также оказались посечены фасады и заборы. Кроме того, при обстреле задело линию электропередачи.

Гладков уточнил, что на месте случившегося работают оперативные и аварийные службы. Он добавил, что в светлое время суток продолжится подомовой обход территории.