Брянск, 18 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла деревню Грудская в Севском районе Брянской области, сообщил 18 ноября в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение», — написал он.

На место прибыли сотрудники экстренных служб для устранения последствий.

Утром 18 ноября глава Брянской области сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в регионе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было.

Российские средства ПВО 16 ноября сбили два дрона самолётного типа ВСУ возле Брянска. Атака также обошлась без пострадавших и разрушений.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 16 ноября отметил, что за последнее время в регионах Центрального федерального округа усилили борьбу с атаками беспилотников, приняв меры по защите населения и важных объектов инфраструктуры.