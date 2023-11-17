Баку, 17 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Сборная Азербайджана по футболу в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года по футболу разгромила команду Швеции. Встреча, проходившая в Баку на «Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова», завершилась со счетом 3:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Эмин Махмудов (3’ Ренат Дадашов, 89’ Шахтрудин Магомедалиев), и Ренат Дадашов (6’). Большую часть второй половины матча хозяева провели в меньшинстве после удаления защитника «Карабаха» Бахлула Мустафазаде.

Сборная Азербайджана, одержав вторую победу и набрав семь очков, расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице группы F. Команда Швеции с семью очками, несмотря на поражение, осталась на третьем месте.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с местами проведения будущих чемпионатов Европы по футболу. В 2028 году местом проведения турнира станут Великобритания и Ирландия, а в 2032 году хозяевами чемпионата Европы — Италия и Турция.