Москва, 19 ноября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест студентку Московского городского психолого-педагогического университета по статье об оправдании терроризма.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Постановлением Хорошевского районного суда Москвы от 17 ноября избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца <…> в отношении Улыбышевой А. А.», — приводит ТАСС текст постановления.

Отмечается, что 18-летняя обвиняемая в октябре 2022 года в своём личном Telegram-канале разместила пост, посвящённый подрыву Крымского моста, который сотрудники Следственного комитета России сочли как оправдание терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября бойца смешанного стиля Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма. По информации Следственного комитета по Москве, задержанный опубликовал видео, в котором оправдывал необходимость применения террористических методов воздействия.