Москва, 16 мая, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Международная выставка-форум «Россия» пройдёт на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, но сайт начал работу уже сейчас.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ

Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, иностранные государства, а также субъекты Российской Федерации.

На территории ВДНХ заложен первый кирпич на застройке крупнейшей многоотраслевой выставки России. Участники приступили к формированию своих экспозиций. На выставке покажут достижения страны, пройдут дни регионов, деловые недели. Также посетителей ожидают культурно-развлекательные программы, фестивали культурных традиций и ярмарки.

В Международной выставке-форуме «Россия» примут участие 89 субъектов России. На сегодняшний день все официально подтвердили свое участие. Каждый регион представит уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин поручил 29 марта в Москве на ВДНХ провести международный экономический форум «Россия». В документе отмечается, что форум будет проводиться «в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».

Председателем оргкомитета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.