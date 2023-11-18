Ереван, 18 ноября, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Сборная Армении по футболу в домашнем матче сыграла в ничью с командой из Уэльса, встреча завершилась со счётом 1:1. Игра состоялась 18 ноября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване.

MELIK BAGHDASARYAN/EPA/TASS Чемпионат Европы по футболу 2024: Армения — Уэльс

Все голы забили армянские футболисты. Полузащитник Лукас Селараян распечатал ворота противника уже на пятой минуте. Но его товарищ по команде Наир Тикнизян на 45+2-й минуте, отбивая угловой удар валийцев, забил гол в свои ворота, сравняв счёт.

По итогам встречи Уэльс имеет в копилке 11 очков и находится на втором месте в группе D. Армения с восемью очками находится на четвёртом месте. Армянская сборная теперь может попасть в европейский чемпионат только при удачном стечении обстоятельств.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября сборная Азербайджана по футболу в отборочном матче Евро-2024 года разгромила в домашнем матче команду Швеции со счётом 3:0. При этом азербайджанские футболисты находятся на четвёртом месте в группе F, шведы — на третьем.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии. Евро-2028 решили провести в Великобритании и Ирландии. Чемпионат 2032 года решили провести в Италии и Турции.