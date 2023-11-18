Киев, 18 ноября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Огромные хищения из военного бюджета Украины сильно отражаются на качестве бойцов украинской армии. Об этом 18 ноября заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В определённый момент кто-то не получил ботинки, тёплое бельё, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск», — сказал он.

Военачальник отметил, что из-за дефицита бюджета не все бойцы ВСУ смогут получить экипировку, которая необходима для ведения военных действий в зимнее время, а это приведёт к снижению боеспособности украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил заместителя главы украинской Службы внешней разведки Александра Тарасовского. Причины увольнения не называли.

Ряд увольнений чиновников Украины с руководящих постов начался на фоне необходимости исправить ситуацию с коррупцией для соответствия критериям для потенциального вступления в Евросоюз. Так, 3 ноября Зеленский сменил командующего силами специальных операций. Находившегося на этом посту с 2022 года Виктора Хоренко сменил Сергей Лупанчук.