Волгодонск, Ростовская область, 18 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Всероссийский концертный тур артистов из Луганска «Спасибо, земляки!» стартовал в Волгодонске, сообщили ИА Регнум в департаменте коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив.

«123 ПОЛК»

«Теплый приём оказал город Волгодонск! Это настоящее начало тура! Глаза зрителей и всех, кто был на творческой встрече, полны радости и счастья. Мы рады нести своё творчество в массы!» — отметил директор группы «123 ПОЛК» Иван Коломойцев.

Группу «123 ПОЛК» создали из военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Название группа выбрала не случайно. С начала специальной военной операции на Украине ушедшие на фронт солисты Луганской филармонии Сергей Чуйков, Олег Романов и Анатолий Лаврентьев проходили службу именно в 123-м полку Народной милиции. Участники группы, простые рядовые пехотинцы, прошли штурмы и окопы, освобождали Мариуполь и имеют боевые награды.

Перед выступлением артисты встретились со студентами Волгодонского техникума энергетики и транспорта.

«123 ПОЛК»

Выступление в Волгодонске открыло большой гастрольный тур по 13 российским регионам, который пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Концерты в городах также будут сопровождаться социальными мероприятиями, показом документального фильма о группе, рассказами артистов о спецоперации.

Руководитель «Территории культуры Росатома» Оксана Конышева заявила, что культура и искусство формируют человеческую душу, пробуждают чувства, помогают увидеть что-то важное. Она отметила, что гастрольный тур не просто акция, это акт благодарности, отражение мыслей, чувств и ценностей участников коллектива.

Ближайшие концерты группы «123 ПОЛК» состоятся 20 ноября в Нововоронеже, 22 ноября — в Курчатове (Курская область), 25 ноября — в Глазове (Республика Удмуртия). Также группа побывает в Ульяновской, Саратовской, Свердловской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Калужской областях. Финальное выступление состоится 11 декабря в Москве и будет транслироваться на многотысячную аудиторию.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Министерство обороны России опубликовало кадры проведения концерта ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для военнослужащих. В основе концертной программы были композиции отечественных рок-исполнителей, народные песни и казачьи танцы. Солистка ансамбля Елена Лупушор рассказала, что военные вместе с артистами пели, хлопали и танцевали. Она выразила надежду, что после выступления у бойцов остались только положительные эмоции.