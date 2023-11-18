Сан-Франциско, США, 18 ноября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В итоговой декларации, принятой главами делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), нет упоминаний Украины. Это следует из текста документа.

При этом в прошлом году в финальном заявлении она фигурировала. Также в декларации не упоминается палестино-израильский конфликт.

В основном итоговые документы саммита в Сан-Франциско касаются главным образом экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что участники АТЭС приняли итоговую декларацию по итогам встречи с учётом позиции Москвы. По его словам, документ приняли путём консенсуса. Оверчук подчеркнул, что это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы.

Вице-премьер также добавил, что делегация РФ считает успешным прошедший в Сан-Франциско саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он отметил, что российскую делегацию приняли доброжелательно, атмосфера была рабочей.