Газа, Палестина, 18 ноября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Ситуация с массовой гибелью журналистов за короткий срок в секторе Газа является беспрецедентной и ужасает. такое заявление сделал 17 ноября генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар в беседе с испанской газетой Mundo.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«То, что происходит, просто ужасает. Мы никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени», — сказал Делуар, комментируя палестино-израильский конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкие журналисты обвинили израильских военных в угрозах в свой адрес. Военнослужащие ЦАХАЛ задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан. Журналисты заявили, что военнослужащие угрожали им оружием, а также пытались выяснить, не являются ли задержанные евреями. При этом, по словам репортёров, бойцы ЦАХАЛ назвали «предательницей» одну из сотрудниц телеканала, которая входит в съёмочную группу.

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) 27 октября объявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке погибли уже 27 журналистов, из них 22 — из Палестины. Ещё восемь работников СМИ получили ранения, а девять других были или задержаны, или пропали без вести. На сегодняшний день число погибших журналистов возросло до 42 человек.