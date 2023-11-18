Газа, Палестина, 18 ноября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Дефицит воды и продовольствия наблюдается в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом 17 ноября сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Со вчерашнего дня в больнице запасы продовольствия и воды примерно на 400 человек, но у нас внутри комплекса находится от семи до десяти тысяч человек, среди которых беженцы, медперсонал, раненые… Мы не можем предоставить воду для всех, находящихся в комплексе», — заявил аль-Кудра.

По данным представителя минздрава, продовольствие в больницу не поступает с начала операции Израиля на территории медкомплекса. Кроме того, с начала окружения больницы Армией обороны Израиля в медцентр не поступают медикаменты и топливо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль не смог найти явных подтверждений активности бойцов палестинского движения ХАМАС на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа».

Армия обороны Израиля 15 ноября приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. В тот же день ЦАХАЛ заявила, что на территории медицинского комплекса были найдены оружие, оборудование и командный центр ХАМАС.

Позднее представитель ХАМАС, слова которого приводит израильское издание Yedoith Ahronoth, назвал ложью и пропагандой заявления ЦАХАЛ об обнаружении оружия и военной техники в больнице «Аш-Шифа».