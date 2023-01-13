Москва, 13 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря, утвердив, в частности, просьбу члена СПЧ, главного редактора ИА REGNUM Марины Ахмедовой:

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации».

Срок исполнения — 1 февраля 2023 года.

Текст поручений, опубликованный 13 января на сайте Кремля, прокомментировал советник президента РФ, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев:

«Впечатляющее число поручений — 22. Президент в итоге отреагировал на все темы, прозвучавшие на встрече с членами совета 7 декабря. Ни один вопрос не остался без последовавшего поручения. Мы глубоко за это признательны».

Одно из поручений превратится в большой образовательный проект — совет начинает работу по созданию нового учебника по истории и обществознанию. К ней подключится председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а также ведущие ученые и педагоги.

«Планируем уже в ближайшее время провести серию встреч с профессиональным сообществом в разных регионах страны», — отметил Валерий Фадеев.

Отдельно он отметил поручение по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.

«Помимо оборотных штрафов, мы настаиваем на введении и уголовной ответственности. Будем дожимать эту тему, касающуюся сегодня каждого», — заметил Фадеев.

«Задача ясна, сроки установлены, будем работать», — прокомментировал поручение «рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации» председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проходило 7 декабря 2022 года. В частности, речь шла о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов Федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности.

Традиционно в ходе заседаний СПЧ проходит активный обмен мнениями между президентом и членами совета по широкому кругу вопросов. Владимир Путин поблагодарил СПЧ за четкую гражданскую позицию.

«Так, журналистка Марина Ахмедова работает на Донбассе еще с 2014 года, с началом спецоперации не раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи», — заявил президент РФ, на встрече с членами СПЧ. Марина Ахмедова попросила президента о демобилизации протезистов: «Об этом просят и гражданские, и военные. Нормального протезиста за один год не воспитаешь».

В перечень поручений по итогам заседания вошёл также вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами в РФ и проведение правовой оценки незаконного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине.

Читайте также: Путин поручил кабмину решить проблемы с нехваткой лекарств в новых регионах

Читайте также: Помощь для народа: врачей-протезистов в Донбассе вернули с передовой