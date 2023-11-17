Москва, 17 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что до 2014 года он даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной.

Петр Ковалев/ТАСС Владимир Путин

«Если б мне кто сказал до 2014 года, что возможен такой конфликт между Россией и Украиной, — я б сказал: вы что, с ума сошли?»— заявил глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте в Киеве, который был совершён при прямой поддержке США и Европы. В итоге после переворота захватившие власть люди развязали настоящую войну против тех, кто был не согласен с таким развитием событий.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — у западных стран.