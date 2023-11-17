Москва, 17 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур ответил на вопрос о том, нужно ли России «закрывать окно в Европу».

«Когда дует — думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%. К году будет свыше 3%», — сказал Путин.

При этом он отметил, что не хочет говорить о европейских показателях, чтобы это не выглядело как «зазнайство».

«У нас много проблем… Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил об отсутствии какого-либо конфликта с европейским обществом. Он указал, что сейчас трудные времена только с западными элитами.

«Европейские элиты утратили чувство самосознания и попали в зависимость от Северной Америки», — указал Путин, добавив, что в отношениях с Европой время всё расставит по своим местам.

Также глава государства в рамках форума рассказал, что Россия настроена на взаимодействие со всеми, кто разделяет её ценности и готов формировать многополярный мир.

В то же время «недалёкими» и «некультурными» назвал глава государства тех, кто пытается разрушить мосты между народами и указал на провал попыток Запада отменить русскую культуру. Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции, добавил он.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал отношения США с Евросоюзом как «гегемона с вассалом». Министр отметил, что только Вашингтон получает выгоду от конфликта на Украине.