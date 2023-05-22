Рим, 22 мая, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ювентус» лишился десяти очков в чемпионате Италии. Об этом сообщила пресс-служба Федерального апелляционного суда итальянской федерации футбола (FIGC).

(сс) Alex Schmitt Футбольный клуб «Ювентус»

До вынесения соответствующего решения клуб с 69 очками занимал вторую строчку в турнирной таблице текущего сезона Серии А чемпионата Италии. Теперь команда расположилась на седьмом месте турнира.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года стало известно, что «Ювентусу» временно вернут 15 очков, снятые из-за якобы имеющихся финансовых махинаций. После принятого решения команда поднялась в турнирной таблице с седьмого места на третье. По заявлению клуба было назначено новое судебное разбирательство.