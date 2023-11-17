Минск, 17 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Военнослужащие подарили президенту Белоруссии Александру Лукашенко гранатомёт. Это случилось, когда он посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения в Гомеле 17 ноября.

Telegram-канал«Пул Первого» Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Пополнить Ваш арсенал!» — процитировал военных Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко ознакомился с образцами вооружений и осмотрел цеха ремонта военной оптики и оружия. Белорусские военные в том числе ремонтируют в них самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», пушку «Гиацинт», миномет «Василёк». Белорусский лидер отметил, что необходимо «железобетонно заниматься» импортозамещением, так как закупать технику выходит слишком дорого.

База вооружения сформирована в 1941 году, а с 1945 года дислоцируется в Гомеле. На территории базы оборудована зона хранения оружия, цеха по ремонту и площадки открытого хранения вооружения.

Как сообщало ИА Регнум в июне 2022 года, Лукашенко заявлял, что бесконтрольной раздачи оружия людям, как это было сделано киевским режимом на Украине, в Белоруссии никогда не будет. По инициативе белорусского лидера в республике создали войска территориальной обороны и оружие, заготовленное для военных, чётко регламентировано.

В июне 2023 года Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придется применять, однако не стал отрицать необходимость его наличия. По словам главы государства, его размещение должно предотвратить нападение на республику. Лукашенко отметил, что идея разместить оружие была его «жесточайшей инициативой», и напомнил, что оппозиция выступила против этого шага.