Вашингтон, 17 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower «Эйзенхауэр» подошла 17 ноября к Ормузскому проливу между Оманским и Персидским заливами. Об этом стало известно из данных информационной службы Военно-морского института США.

U. S. Navy Photo by Mate Gregory S. McCreash.

Не сообщается, совершит ли «Эйзенхауэр» непосредственный вход в Персидский залив, но, если это произойдет, это станет первым заходом авианосца ВМС США в Персидский залив с 2020 года. Авианосец направили в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу USS Gerald Ford «Джеральд Р. Форд» из-за обострения палестино-израильского конфликта, в начале ноября он прошёл через Суэцкий канал в Красное море и прибыл в Оманский залив. Сейчас на Ближнем Востоке находятся две группы: одна с авианосцем «Джеральд Р. Форд» около Израиля и другая с «Эйзенхауэром» вблизи Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, в марте американская группа у иранского побережья Персидского залива пополнилась эсминцем Winston Churchill («Уинстон Черчилль») и несколькими сопровождающими его кораблями, уже прошедшими Суэцкий канал. Позднее Центральное командование Пентагона сообщило о прибытии «Эйзенхауэра» вместе с ударной группой в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке. В начале ноября США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку для защиты американских военных в регионе и сдерживания эскалации конфликта в Газе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.