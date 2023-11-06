Вашингтон, 6 ноября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направили на Ближний Восток атомную подводную лодку для защиты американских военных в регионе и сдерживания эскалации конфликта в Газе, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Tm3 Tommy Heng/U. S. Marines/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Отвечая на вопрос о целях перемещения субмарины, он сказал, что подлодка класса Ohio прошла Суэцким каналом в зону ответственности Центрального командования США, то есть на Ближний Восток.

По словам Кирби, США корректировали и будут корректировать свои позиции в регионе для обеспечения безопасности американских войск и объектов на местах. Также Вашингтон посылает сдерживающий сигнал другим сторонам конфликта, которые думают об эскалации, добавил представитель Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке прибыл второй по счёту американский авианосец — корабль «Дуайт Эйзенхауэр» (Dwight Eisenhower) со своей ударной группой.

Вместе с авианосцем в регион прибыли ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Ранее восточной части Средиземного моря достиг другой авианосец США Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд»).

Экс-сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк считает, что проводимая президентом США Джо Байденом на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке политика может не дать ему победить на выборах. По его словам, мусульманская община американского штата Мичиган уже отвернулась от действующего главы Белого дома.