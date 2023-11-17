Вашингтон, 17 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины наблюдается острая нехватка боеприпасов и военнослужащих. Всё это, по мнению издания The Wall Street Journal, критически необходимо. Статью об этом газета опубликовала 17 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты обратили внимание на растущую помощь Украине со стороны европейских правительств. Это связано с опасениями, что неспособность США одобрить новый пакет военной помощи Киеву приведёт к потере его позиций на поле боя.

«Европа и США всё больше полагают, что Украине будет трудно завоевать значительную территорию в ближайшем будущем, и концентрируют свои усилия на том, чтобы дать возможность силам Киева удержать линию обороны», — добавили авторы.

Как сообщало 16 ноября ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс признать, что ситуация на поле боя для Украины оказалась сложнее, чем ожидали они. Он обратил внимание на наступление российской армии и окружение ею Авдеевки и на то, что она не собирается идти на уступки. Генсек альянса сказал, что это не является аргументом против помощи, но аргументом в пользу ещё большей поддержки Украины.

17 ноября лидер киевского режима Владимир Зеленский признался, что ВСУ вынуждены будут отступить в случае сокращения военной помощи Запада. Он обратил внимание, что так необходимые украинской армии 155-миллиметровые снаряды сейчас поставляются Израилю для ведения войны с палестинским движением ХАМАС.