Донецк, 17 ноября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив пять миномётных расчётов. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов, в том числе кочующий миномёт на базе автомобиля HUMVEE американского производства», — приводит слова Чехова «РИА Новости».

Кроме того, российские военные пресекли две попытки ротации украинских подразделений в районах Новомихайловки и севернее Приютного.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении 70 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины, польскую самоходную установку Krab и гаубицу FH70 британского производства. Кроме того, под огонь ВС России попали 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ и 128-я бригада территориальной обороны в районах Константиновки и Угледара.