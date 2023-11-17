Киев, 17 ноября, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Отказаться от идеи «возвращения» Крыма и Донбасса военным путём призвал украинцев известный украинский актёр и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), 16 ноября в интервью ТСН.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия. Донбасс. Крым

Как пояснил Иваница, на Украине сейчас сложилась очень сложная экономическая ситуация, а содержание Донбасса и Крыма станет тяжёлой задачей для киевских властей и «яма» в бюджете только увеличится.

Кроме того, Иваница указал, что нужно учесть и мнение жителей этих территорий.

«Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками, — это ярмо и для нас, и для наших детей», — указал актёр.

Иваница добавил, что для принятия верного решения украинцам нужно «успокоить эмоции».

Ранее ИА Регнум сообщало, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о возвращении Крыма Украине, предложил чехам вернуть Судеты Германии и восстановить Судетскую область.

Также сообщалось, что попытавшиеся в начале октября десантироваться в Крыму возле мыса Тарханкут украинские диверсанты провели свою акцию под лозунг украинских националистов: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

Власти Киева неоднократно заявляли о желании «вернуть» российский полуостров и угрожали вторжением, но российские власти в ответ напоминали, что Крым стал частью России на законных основаниях, надёжно защищён и, в случае нападения, ВСУ получат отпор.