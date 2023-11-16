Екатеринбург, 16 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Заключённый умер после драки с сокамерником в СИЗО-1 в Екатеринбурге. Об этом 16 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«У нас была насильственная смерть, но это единственный случай за несколько лет. <…> Подрались», — сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

По факту смерти начали следствие, материалы передали в соответствующие органы.

Кроме того, он сообщил ещё об одной смерти в изоляторе. Однако она наступила по естественным причинам.

Комментируя сообщения СМИ о якобы имевшей место передозировке наркотиков у второго заключённого, Левченко заявил, что из-за запрещённых веществ никто в СИЗО не умирал.

Как ИА Регнум рассказал источник, 16 ноября в Брянске подсудимый совершил суицид во время рассмотрения дела в Володарском районном суде. Свидетельница по делу дала против него показания, и 21-летний обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринял попытку суицида. Сотрудники конвойного наряда незамедлительно оказали первую помощь и вызвали медиков, но через 20 минут подсудимый умер.