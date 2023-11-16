Москва, 16 ноября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Подсудимый совершил суицид во время рассмотрения его дела в Володарском районном суде города Брянска. Это произошло после того, как свидетельница дала против него показания. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

15 ноября 21-летнего Андрея Воеводова под конвоем доставили из следственного изолятора № 1 УФСИН России по Брянской области в Володарский районный суд. С начала сентября молодой человек находился под стражей, его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК).

По данным следствия, 3 сентября 2023 года Андрей в состоянии алкогольного опьянения ударил своего знакомого ножом в живот. 15 ноября суд начал рассматривать его дело. В начале процесса подсудимый вёл себя спокойно, отвечал на вопросы судьи, общался со своим адвокатом. Но после того, как в зал пригласили свидетельницу, поведение Андрея изменилось. Он стал нервничать, кричал и просил её не уходить после опроса, но она не послушала и покинула зал.

«Демонстрируя недовольство действиями свидетеля, подсудимый осуществил попытку суицида. Сотрудниками конвойного наряда незамедлительно была оказана первая помощь и вызвана бригада медиков, но через 20 минут он скончался», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту смерти подсудимого проводится проверка. По предварительным данным, в СИЗО перед конвоированием в суд Андрея тщательно досмотрели и никаких запрещенных предметов у него не нашли. Известно, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и за умышленные уничтожение или повреждение имущества (из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) (ч. 2 ст. 167 УК РФ).