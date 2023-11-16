Геническ, Херсонская область, 16 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Украинских военных отправили для выполнения боевых задач на левом берегу Днепра в Херсонской области, выдав им по одному автомату с четырьмя магазинами. Об этом 16 ноября рассказал пленный командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил пленный, слова которого привело ТАСС, его подразделению дали приказ выгрузиться на левый берег Днепра и удерживать левый фланг, однако после высадки российские военные открыли по ним огонь из артиллерии и миномётов.

«Трое человек ушло под воду, два человека потеряли автоматы при выгрузке. <…> Когда мы переправлялись на левый берег, у нас из вооружения у каждого было по автомату и четыре магазина», — сказал он.

Сидоренко уточнил, что после этого целую ночь просидел с сослуживцами в подвале и только утром к ним пришёл человек, который должен был их встречать на месте высадки.

«Тем, кто без автоматов, сказали: «Уйдите отсюда, потому что вы без оружия». Они ушли, я их больше не видел», — добавил пленный.

Он добавил, что оставшимся велели штурмовать российские позиции, однако они отказались выполнять этот приказ, потому что несколько мест нахождения ВСУ на их пути подорвали российские артиллеристы, в результате чего среди украинских военных были убитые и раненые.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что практически каждый день в плен российским военным на левом берегу Днепра сдаются группы от двух-трёх до 11–13 военнослужащих ВСУ. Он отметил, что у украинских военных крайне низкое моральное состояние, так как они понимают, что их фактически гонят на убой.

Ранее в этот же день Сальдо отметил, что ВСУ смогли перебросить незначительное количество сил на левый берег Днепра и при этом понесли большие потери. Глава области уточнил, что украинская армия провалила форсирование реки и не смогла выйти на оперативный простор, как планировала.