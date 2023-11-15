Геническ, Херсонская область, 15 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Практически каждый день в плен Вооружённым силам России сдаются группы от двух-трёх до 11–13 военнослужащих украинской армии. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы региона, у большинства военнослужащих украинских войск наблюдается крайне низкое моральное состояние, так как они понимают, что их фактически гонят на убой.

«Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2–3 до 11–13 боевиков», — написал он, говоря о находящихся в селе Крынки на левом берегу Днепра военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 ноября Сальдо рассказал, что украинские военные смогли перебросить незначительное количество сил на левый берег Днепра и понесли большие потери. При этом ВСУ провалили форсирование реки и не смогли выйти на оперативный простор, добавил он.

Позднее в этот же день председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные успешно отбили несколько попыток контратак ВСУ около Урожайного на времевском направлении. Он добавил, что за сутки украинские войска в результате потеряли порядка 70–80 военнослужащих.