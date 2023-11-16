Николаев, Украина, 16 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщило местное издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщается о взрывах в Николаеве», — говорится в публикации.

Через минуту издание сообщило о новых взрывах на территории города. При этом на территории Николаевской области не объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября назначенный Киевом глава администрации временно подконтрольного ВСУ Херсона Роман Мрочко заявил о серии взрывов в центре города. На тот момент на подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Украинские СМИ 14 ноября сообщили о взрыве в городе Кропивницком в Кировоградской области. До этого в Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.