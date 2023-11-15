Киев, 15 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В центре временно подконтрольного украинским войскам Херсона прогремела серия взрывов. Об этом 15 ноября сообщил назначенный Киевом глава администрации города Роман Мрочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В центральной части города прогремели несколько взрывов», — написал он.

Воздушную тревогу на подконтрольной ВСУ части Херсонской области не объявляли. Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Кропивницком в Кировоградской области Украины. Перед этим в Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях прозвучали сирены воздушной тревоги.

Позднее в этот же день глава администрации временно контролируемой Киевом части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждениях торгового порта и заводской территории в Херсоне и Бериславе после взрывов. До этого в Николаевской области и временно захваченной киевским режимом части Херсонской области объявляли воздушную тревогу.