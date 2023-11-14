Кропивницкий, Украина, 14 ноября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В городе Кропивницком в Кировоградской области Украины прогремел взрыв. Об этом 14 ноября сообщило местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в сообщении.

В Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях ранее объявили воздушную тревогу.

При этом Минобороны России пока не сообщало о нанесении каких-либо ударов по контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 ноября на территории контролируемой Киевом Николаевской области объявили воздушную тревогу. Её также объявили во временно оккупированных ВСУ районах Херсонской области.

Вечером 12 ноября в Харькове вновь прогремело несколько взрывов. До этого в городе прозвучали сирены воздушной тревоги.