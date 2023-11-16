Техас, США, 16 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Украинский беженец переехал в американский штат Техас и попросил подарить ему 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни. Об этом 15 ноября написал обозреватель Midland Daily News Дэн Чок.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

В статье поясняется, что прежде, чем переехать в США со своей супругой, мужчина на Украине управлял пятью ресторанами. Сменив место жительства, супруги решили открыть пекарню и кофейню, но для этого им необходимо собрать 165 тысяч долларов на покупку здания и ещё столько же на ремонт.

Супруга украинского беженца рассказала, что планируется сделать заведение в европейском стиле, где пара собирается выпекать «натуральный хлеб без консервантов и химикатов». Как только пекарня начнёт приносить доход, супруги-украинцы откроют новые точки.

Представитель благотворительной организации Индира Оскварек поддерживает украинскую пару и сообщила обозревателю, что в Мидленде найдено подходящее помещение и теперь осталось собрать нужную для покупки здания сумму.

«Было бы замечательно подарить им (здание. — Прим.) в качестве рождественского подарка», — поделилась замыслами Оскварек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ирландии украинских беженцев заставляют искать работу, а не жить на пособия. В правительстве Ирландии зреет понимание недовольства населения украинскими беженцами и идут дискуссии о радикальном сокращении дотаций для них. Чиновники считают, что выходцы с Украины фактически обладают «социальным обеспечением на уровне граждан».

При этом много украинцев путешествуют, объезжая сразу несколько стран, чтобы заработать на пособиях. Большинство таких беженцев приехали с Западной Украины, где нет военных действий.