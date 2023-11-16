Газа, Палестина, 16 ноября, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не сдержал обещание предоставить сектору Газа услуги спутниковой связи. Об этом заявил министр связи Палестины Ицхак Сидр, слова которого приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«На сегодняшний день ничего не поступило, ни от Маска, ни от международных организаций по оказанию помощи», — сказал он, предположив, что отказ от предоставления услуг спутниковой связи произошёл «после угроз со стороны Израиля».

В конце октября Ицхак Сидр сообщил, что власти Палестины ведут переговоры с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа. Он отметил, что в этом направлении также велась работа с международными и гуманитарными организациями.

Как передавало ИА Регнум, позднее Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. При этом Маск подчеркнул, что если терминал подключится, то использоваться он будет исключительно в гуманитарных целях.