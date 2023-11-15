Оттава, 15 ноября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Новым послом Канады в России назначена Сара Тейлор. Об этом 15 ноября сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли, сказано в распространённом заявлении ведомства.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила о назначении Сары Тейлор послом Канады в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тейлор сменит Элисон Леклер, занимавшую пост посла Канады в России с октября 2019 года.

Тейлор работала послом Канады в Таиланде, Лаосе и Камбодже в период с 2020 по 2023 год. Перед этим, с 2011 по 2015 год, дипломат занимала должность первого помощника посла в Пекине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ, введённые Канадой.

Власти Канады 10 ноября ввели санкции против шести юридических лиц и девяти физлиц из России. В санкционный список включены, в частности, газета «Известия», телеканал РЕН ТВ и «Парламентская газета», а также Институт государства и права РАН.