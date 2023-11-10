Оттава, 10 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Власти Канады ввели санкции против шести юридических лиц и девяти физлиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном 10 ноября на сайте канадского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

В санкционный список включены, в частности, газета «Известия», телеканал «РЕН ТВ» и «Парламентская газета», а также Институт государства и права РАН.

Среди физических лиц, против которых введены санкции, в частности, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, бывший секретарь Совбеза РФ и экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, историк Александр Чубарьян, политолог и телеведущий Дмитрий Суслов, а также певица Жасмин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Канада расширила санкционный список против России, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо. В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение «Юнармия», клуб «Валдай», газеты «Взгляд» и «Комсомольская правда».

Кроме того, в списке оказались ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, а также глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.