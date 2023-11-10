Москва, 10 ноября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкций против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ, введённые Канадой 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам», — сказала Захарова «Известиям».

Как передавало ИА Регнум, власти Канады 10 ноября ввели санкции против шести юридических лиц и девяти физлиц из России. В санкционный список включены, в частности, газета «Известия», телеканал РЕН ТВ и «Парламентская газета», а также Институт государства и права РАН. Из физических лиц под санкции попали советник министра обороны Андрей Ильницкий, бывший секретарь Совбеза и экс-глава МИД Игорь Иванов, историк Александр Чубарьян, политолог и телеведущий Дмитрий Суслов, а также певица Жасмин.

Канада 22 сентября расширила санкционный список против России, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо. Тогда в перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение «Юнармия», клуб «Валдай», газеты «Взгляд» и «Комсомольская правда».

Кроме того, в списке оказались ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, а также глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.