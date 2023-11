Москва, 15 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Актёра Дмитрия Кривощапова, озвучившего культовые компьютерные игры и популярные голливудские фильмы обокрали в Москве. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

38-летний актёр обратился в полицию 14 ноября и рассказал, что проверив баланс своей карты в приложении, случайно обнаружил лишнее списание за услуги такси, которым он в тот день не пользовался.

И сумма за поездку была подозрительно большой. Артист попытался сам разобраться в ситуации с помощью специалиста банка, но отменить ошибочную операцию было невозможно, поэтому Кривощапов обратился в правоохранительные органы.

«Было принято заявление от 38-летнего мужчины, о списании денежных средств в приложении за услуги такси. Сумма ущерба составила 6 500 рублей», — рассказал собеседник агентства

После заявления актёра полиция начала проверку.

Дмитрий Кривощапов — выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИС и артист Российского академического молодёжного театра. На театральной сцене он сыграл в спектаклях «Берег утопии», «Приключения Тома Сойера», «Эраст Фандорин» и других.

Кроме того, Кривощапов снялся в ряде сериалов, в том числе «От ненависти до любви», «Анна-детективъ», «Охотники за бриллиантами», «Дорога домой».

Но больше всего работ у этого артиста в качестве актёра дубляжа, его голосом говорят герои русскоязычных версий приключенческого боевика «Трансформеры: Эпоха истребления» Майкла Бэя, боевика «Агенты А. Н. К. Л.» Гая Ричи, военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, фантастического детектива «Дивергент», исторической драмы «Викинги», мультфильма «Вилли и крутые тачки» и многих других.

Кривощапов также участвовал в озвучке популярных компьютерных игр: «Minecraft: Story Mode», 3 части «Call of Duty», «Battlefield: Hardline», «The Last of Us II», «Mafia: Definitive Edition», «Final Fantasy XV», «Fortnite», «Star Wars: Battlefront», «God of War 4», «Far Cry 6» и других.