Москва, 15 ноября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Об этом он сказал 15 ноября на пленарной сессии форума «Транспорт России».

Александр Юрьев/РИА Новости Самолет Ту-214

«России с её огромными просторами не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок», — сказал Савельев.

Как он напомнил, страна обладает опытом создания и эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолётов, таких как Ту-144, говоря о котором, он отметил, что «машина опередила своё время».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на Евразийском аэрокосмическом конгрессе гендиректор НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов заявил, что российский разрабатываемый сверхзвуковой гражданский джет получил название «Стриж». Самолёт не будет иметь остекления и разрабатывается как бизнес-джет. По словам Дутова, создание демонстратора планируется на 2029 год.

В истории авиации было только две модели пассажирских сверхзвуковых самолётов: европейский Concorde и советский Ту-144, использовать который прекратили в 1978 году. Среди причин сворачивания программы эксперты называли низкую рентабельность. Лайнеры Concorde прекратили полёты в 2003 году.