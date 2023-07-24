Москва, 24 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Разрабатываемый сверхзвуковой гражданский джет получил название «Стриж», сообщил 24 июля на презентации гендиректор НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

«Сверхзвуковой гражданский «Стриж» не будет иметь остекления», — пояснил он.

Дутов добавил, что сейчас «Стриж» разрабатывается как бизнес-джет.

Согласно презентации, создание демонстратора планируется на 2029 год.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года помощник президента России Игорь Левитин в кулуарах конкурса «Лидеры России» сообщил о возможности построить в России сверхзвуковой пассажирский самолёт. Также о вероятности создания сверхзвукового самолёта для гражданской авиации ранее заявлял глава Минтранса России Виталий Савельев.

В истории авиации было только две модели пассажирских сверхзвуковых самолётов: европейский Concorde и советский Ту-144. Эксплуатацию Ту-144 прекратили в 1978 году. Среди причин сворачивания программы эксперты называли низкую рентабельность. Лайнеры Concorde прекратили полёты в 2003 году.