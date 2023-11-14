Киев, 14 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Торговый порт и заводская территория в Херсоне и Бериславе в Херсонской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом 14 ноября сообщил глава администрации временно контролируемой Киевом части региона Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в результате взрывов получили повреждения административное здание и торговый порт в Херсоне, а также территория и пристройки заводов в Бериславе.

До этого в Николаевской области и временно захваченной киевским режимом части Херсонской области объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении каких-либо ударов по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 ноября украинские СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем в городе Кропивницком в Кировоградской области Украины. До этого в Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на 13 ноября в контролируемой Киевом Николаевской области объявили воздушную тревогу. Сирены также прозвучали во временно оккупированных ВСУ районах Херсонской области.