Москва, 15 ноября, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за оказанное содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках беседы стороны выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения сектора Газа, а также подтвердили свою убеждённость в том, что конфликт на Ближнем Востоке можно разрешить путём создания суверенного Палестинского государства.

Как ранее передавало ИА Регнум, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси также обсудили ситуацию в секторе Газа и инициативы Каира по деэскалации конфликта. Лидеры двух стран договорились активизировать международные усилия по немедленному прекращению огня и предоставлению срочной гуманитарной помощи.