Москва, 14 ноября, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа, а также инициативы Каира по деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

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«Президенту Абдель Фаттаху Ас-Сиси позвонил по телефону российский президент Владимир Путин… В разговоре обсуждались последние события в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Фахми в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в РФ экстремистской организации).

Официальный представитель президента Египта отметил, что разговор также касался шагов, которые Каир предпринимает по доставке гумпомощи, эвакуации граждан и раненых палестинцев из сектора Газа. Кроме того, лидеры двух стран договорились активизировать международные усилия по немедленному прекращению огня и представлению срочной гуманитарной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Макки Саллом, в ходе которого стороны обменялись мнениями в связи с обострением палестино-израильского конфликта и обсудили сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию. Кроме того, лидеры государств затронули вопросы дальнейшего развития российско-сенегальского сотрудничества.