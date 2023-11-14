Хельсинки, 14 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Финляндия не станет предпринимать никаких шагов в отношении российского консульства на Аландских островах. МИД страны подготовил отчёт, в котором указывается, что в сложившейся ситуации в отношении консульства России в городе Мариехамн какие-либо действия предприниматься не будут. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

(сс) Arild Vågen

«Власти следят за тем, чтобы деятельность консульского учреждения осуществлялась в рамках его полномочий», — добавили в президентской канцелярии.

Аландские острова согласно принятому в 1921 году Лигой Наций договору получили статус демилитаризованной территории. Там не может быть какого-либо военного присутствия в мирное время. Также они нейтрализованы — это исключает их из возможного конфликта.

Впервые демилитаризация Аландских островов произошла по окончании Крымской войны в 1856 году. Советское консульство, а впоследствии и российское, функционирует в Мариехамне с 1940 года для контроля над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля финский политолог Хенри Ванханен заявил, что у Хельсинки появился повод закрыть консульство на Аландских островах. Такая возможность, по его мнению, появилась из-за ухудшения российско-финских отношений.

Тогда он предположил, что Россия может ответить симметрично, закрыв консульство Финляндии в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского диппредставительства в Турку. Вместе с тем, Ванханен допустил ухудшение ситуации в будущем для Финляндии.